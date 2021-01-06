Американская актриса Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст находятся на грани развода. Об этом сообщает издание PageSix, ссылаясь на множество источников, близких к паре.
По информации инсайдеров, рождественские каникулы супруги провели по раздельности. Канье находился в особняке в Вайоминге, а Ким встретила праздники вместе с семьей. Отмечается, что фотомодель попросила исполнителя пожить некоторое время отдельно, чтобы они могли тихо и спокойно все решить и развестись.
Одна из версий расставания – личностный рост Кардашьян. Сообщается, что она планирует стать юристом и провести тюремную реформу, в то время как ее супруг участвует в предвыборной президентской кампании и говорит всякую ерунду. «С нее довольно этого», – дополнил источник. Ким уже даже наняла адвоката Лору Вассер, которая считается профессионалом в бракоразводных процессах многих знаменитостей.
Канье же считает все семейство Кардашьян и их реалити-шоу «невыносимым». Сами знаменитости пока никак не прокомментировали эти сообщения.
Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян женаты уже 6 лет. У пары четверо детей: семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и годовалый Псалм.
Фото: Tatler.ru
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СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
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