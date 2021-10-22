СМИ: ЕС может выйти из торговой сделки с Великобританией из-за споров по Северной Ирландии

Евросоюз может выйти из торгового соглашения с Великобританией, если та откажется от североирландского протокола, передает ТАСС.
Источники сообщили Bloomberg: если Великобритания продолжит придерживаться своей позиции по Северной Ирландии, Евросоюз сможет оправдать свой выход из соглашения тем, что с самого начала настаивал на важности протокола для заключения торгового соглашения. Агентство уточняет, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил в одностороннем порядке приостановить действие части североирландского протокола, регулирующего торговлю внутри королевства.
По торговому соглашению покинувшая ЕС как часть Великобритании Северная Ирландия осталась членом таможенного союза сообщества. Двойной статус позволил не допустить появления границы между Ольстером и Ирландией, но потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.
В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза продукции королевства из Ольстера в Ирландию, которая входит в ЕС. Протокол гарантирует: граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года.