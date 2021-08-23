СМИ: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

По его словам, монарх дала помощникам приказ спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету., - подчеркнул источник.Отмечается, что королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни".Кроме того, адвокаты будут пристально изучать содержание мемуаров герцога Сассекского, которые должны выйти в 2022 году.Источник подчеркнул, что если в книге кто-то будет напрямую назван и в чем-либо обвинен - это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни.Букингемский дворец пока никаких комментариев не дал.