СМИ: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II готовится судиться за клевету со своим внуком и его супругой. Об этом сообщает таблоид Sun со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, монарх дала помощникам приказ спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету.
- Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы, - подчеркнул источник.
Отмечается, что королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни".
Кроме того, адвокаты будут пристально изучать содержание мемуаров герцога Сассекского, которые должны выйти в 2022 году.
Источник подчеркнул, что если в книге кто-то будет напрямую назван и в чем-либо обвинен - это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни.
Букингемский дворец пока никаких комментариев не дал.