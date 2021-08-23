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  2. СМИ: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

СМИ: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II готовится судиться за клевету со своим внуком и его супругой. Об этом сообщает таблоид Sun со ссылкой на осведомленный источник.  


По его словам, монарх дала помощникам приказ спланировать судебное разбирательство, в случае если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету. 

- Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы, - подчеркнул источник. 

Отмечается, что королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". 

Кроме того, адвокаты будут пристально изучать содержание мемуаров герцога Сассекского, которые должны выйти в 2022 году.

Источник подчеркнул, что если в книге кто-то будет напрямую назван и в чем-либо обвинен - это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни.

Букингемский дворец пока никаких комментариев не дал. 
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Фото: РЕЙТЕР
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