Известная американская актриса и певица Ариана Гранде вышла замуж. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на американский таблоид TMZ.
Согласно источнику, 27-летняя исполнительница обручилась с 25-летним риелтором Далтоном Гомесом. Роспись прошла в кругу самых близких людей в калифорнийском доме Гранде.
Напомним, об отношениях Арианы и Далтона стало известно в прошлом году: перед самым Рождеством пара объявила о помолвке.
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СМИ: Ариана Гранде тайно вышла замуж
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