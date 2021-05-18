СМИ: Ариана Гранде тайно вышла замуж

Согласно источнику, 27-летняя исполнительница обручилась с 25-летним риелтором Далтоном Гомесом. Роспись прошла в кругу самых близких людей в калифорнийском доме Гранде.Напомним, об отношениях Арианы и Далтона стало известно в прошлом году: перед самым Рождеством пара объявила о помолвке.