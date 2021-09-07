Служба занятости за лето трудоустроила около 27 тысяч учащихся и студентов

Этим летом служба занятости традиционно помогала молодежи с рабочими местами. Трудоустроены были более 27 тысяч учащихся и студентов. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
– В летний период у ребят была возможность заработать. Молодежи предлагалась в том числе работа по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции, – пояснили в ведомстве.
За сезон было заключено 1,9 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Так, на временные рабочие места летом смогли устроиться 23,3 тыс. учащихся.
Также к лету служба занятости составила список организаций, готовых в июне–августе принимать на работу молодежь. За счет средств нанимателей были вовлечены в трудовую деятельность 3,9 тыс. молодых людей.
В основном это были вакансии упаковщика, продавца, обработчика и расфасовщика рыбы и морепродуктов, рабочего зеленого строительства. Перечень организаций еженедельно обновлялся и публиковался на портале государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти.
В Минтруда и соцзащиты напомнили, что служба занятости обеспечивает работой школьников и студентов на протяжении всего года – предлагаются вакансии на свободное от учебы время.
Фото из архива БЕЛТА