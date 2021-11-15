Служба занятости за 9 месяцев трудоустроила почти 30 тысяч учащихся и студентов

Основное трудоустройство учащихся и студентов приходится на период летних каникул, но служба занятости обеспечивает работой молодежь круглогодично в свободное от учебы время: за 9 месяцев трудоустроены почти 30 тыс. ребят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
Отмечается, что за лето служба занятости трудоустроила около 27 тыс. учащихся и студентов.
За январь –сентябрь заключено порядка двух тысяч договоров с нанимателями.
В Минтруда и соцзащиты напомнили, что трудовым законодательством для учащихся и студентов установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Во время летних каникул у подростков в возрасте от 14 до 16 лет она не должна превышать 4 часов 36 минут, а в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.
В иное свободное от учебы время для учащихся и студентов в возрасте от 14 до 16 лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут.
Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут выполнять только легкие виды работ, которые не оказывают пагубного влияния на их здоровье и развитие, не препятствуют получению образования.
Учащимся в основном предлагают ремонтные работы в школьных классах и учебных аудиториях, благоустройство учебных заведений и учреждений социальной защиты, пошив швейных изделий, реставрацию книжного фонда библиотек, изготовление мягкой игрушки и сувениров, создание стендов и другие доступные виды работ.
У студентов выбор расширяется до вакансий комплектовщика товаров, продавца, сотрудника бригады ресторана, укладчика-упаковщика, официанта, подсобного рабочего и др.
За содействием во временном трудоустройстве молодые люди могут обратиться в службу занятости по месту жительства и в учреждение образования.
Узнать актуальную информацию об организациях, готовых взять на работу молодежь, можно в региональных службах занятости и на их информационных ресурсах, а также на информационном портале Государственной службы занятости.
– О возможности обеспечить временную занятость учащейся молодежи в свободное от учебы время проинформировало 54 организации, которые готовы предоставить для этих целей около 800 вакансий, – уточнили в ведомстве.
На данные мероприятия госпрограммы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021–2025 годы в текущем году предусмотрено порядка BYN 7 млн.
Фото из архива БЕЛТА