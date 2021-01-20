Словенцы победили команду Северной Македонии на чемпионате мира по гандболу

На предварительной стадии словенцы оступились в матче против россиян (25:31). Однако в играх с южнокорейцами (51:29) и белорусами (29:25) оправдали статус одного из основных фаворитов турнира. И сегодня они в очередной раз порадовали своих болельщиков.Сборная Северной Македонии шагнула во второй групповой этап с нулем очков в кармане. И, следовательно, сегодня имела последний шанс попробовать ввязаться в борьбу за попадание в плей-офф. Но преподнести сюрприз не смогла.До счета 9:9 шла равная борьба с переменным успехом. Но в концовке первого тайма словенцы ушли вперед на «плюс 4» – 13:9. И во второй половине игры уверенно нарастили свой перевес.Сегодня несколько позже состоятся еще два матча в нашей группе: россияне встретятся с египтянами (начало в 20:00), а белорусы – со шведами (22:30).На данный момент турнирная таблица в группе выглядит так: 1. Швеция – 4 очка (2 матча), 2. Словения – 4 (3), 3. Россия – 3 (2), 4. Египет – 2 (2), 5. Беларусь – 1 (2), 6. Северная Македония – 0 (3).В этом году в чемпионате мира по гандболу впервые участвуют не 24, а 32 команды. По итогам первой групповой стадии по три лучшие сборные из всех восьми «пулек» отобрались во второй групповой этап, на котором они разделены на четыре секстета. По две лучшие сборные из каждой группы пробьются в 1/4 финала. И далее – матчи на выбывание по олимпийской системе.Команды, которые по итогам предварительной стадии финишировали в своих квартетах последними, сейчас играют в утешительном турнире за 25–32 итоговые места.