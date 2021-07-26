«Следует отметить ряд положительных тенденций». Генеральный прокурор доложил Президенту о криминогенной обстановке в стране

Также, позже рассказал Андрей Швед журналистам, Главе государства было доложено о мерах, предпринятых совместно с правоохранительными органами по активизации борьбы с наркопреступностью:

– В первом полугодии таких преступлений выявлено на 20 процентов больше. Но самое главное, что почти на 30 процентов больше выявлено фактов сбыта наркотиков. Кроме того, по результатам принятых совместно с МВД организационно-практических мер, мы констатируем активизацию работы органов внутренних дел по профилактике бытовой преступности. Она снизилась почти на 9 процентов. Также доложено о результатах проведенных органами прокуратуры масштабных проверок, связанных с защитой прав несовершеннолетних, с профилактикой гибели людей на воде, о результатах проверки реализации государственной инновационной программы, о фактах массовых грубых нарушений в работе лизинговых компаний и ряде других масштабных проверок.

Среди поднятых тем – меры, принимаемые по противодействию экстремизму и терроризму в нашей стране:

– На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими общественными проявлениями, – рассказал Андрей Швед. – В суды направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек. Рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц. Прокуроры по всем делам занимают принципиальную позицию. С учетом обстоятельств дела и других факторов виновные привлекаются, как правило, к строгой уголовной ответственности. Это связано в том числе с реализацией принципа неотвратимости ответственности. Отдельно доложено о мерах по установлению иных лиц, совершивших преступления, и розыску тех лиц, которые сбежали за границу. Мы отмечаем положительные результаты и в этом направлении, в том числе связанные с выдачей лиц в первую очередь из Российской Федерации, которые проходят по ряду уголовных дел в качестве обвиняемых. На сегодняшний день им будет предъявлено окончательное обвинение. Уголовные дела в отношении них будут направлены в суды.

Отдельно Андрей Швед коснулся уголовных дел, о ходе расследования которых было доложено Президенту:

– Речь о резонансных делах, связанных с попыткой государственного переворота в прошлом году. Доложено о наличии бесспорной доказательной базы по тем делам, которые сейчас находятся в судах, и по тем уголовным делам, которые находятся на стадии завершения предварительного расследования. Доложено о том, что следствие ведется объективно, полно и беспристрастно. Что доказательства, которые предъявляются суду, на сегодняшний день соответствуют полностью всем требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законам к источникам доказательств.

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