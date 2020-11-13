Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске, сообщается в Telegram-канале СК.
"По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, – говорится в сообщении. – В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался".
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете.
По данному факту следственным управлением УСК по городу Минску проводится проверка.
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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Минске
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ