Следственный комитет провел около 11 тысяч допросов по делу о геноциде белорусского народа в годы войны

Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Он отметил, что Следственный комитет принимает очень активное участие в расследовании уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое расследуется Генеральной прокуратурой:
– С нашей стороны, ввиду того что у Следственного комитета ресурс гораздо больше, основная масса следственных действий – допросы, осмотры, изучение архивных материалов – проводится следователями Следственного комитета. На сегодняшний день только одних допросов по этому уголовному делу проведено в районе 11 тысяч.
Дмитрий Гора рассказал о том, что обсуждался вопрос о создании межгосударственной следственной группы с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным:
– Российская сторона также очень активно расследует уголовное дело по фактам геноцида в годы войны и взаимодействие в этом направлении будет бесценным.