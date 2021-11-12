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  2. Следственный комитет провел около 11 тысяч допросов по делу о геноциде белорусского народа в годы войны

Следственный комитет провел около 11 тысяч допросов по делу о геноциде белорусского народа в годы войны

Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Он отметил, что Следственный комитет принимает очень активное участие в расследовании уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое расследуется Генеральной прокуратурой:


– С нашей стороны, ввиду того что у Следственного комитета ресурс гораздо больше, основная масса следственных действий – допросы, осмотры, изучение архивных материалов – проводится следователями Следственного комитета. На сегодняшний день только одних допросов по этому уголовному делу проведено в районе 11 тысяч.

Дмитрий Гора рассказал о том, что обсуждался вопрос о создании межгосударственной следственной группы с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным:

– Российская сторона также очень активно расследует уголовное дело по фактам геноцида в годы войны и взаимодействие в этом направлении будет бесценным.
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