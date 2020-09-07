Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич по итогам доклада Президенту.
Как пояснил Иван Носкевич, занятость органов внутренних дел в обеспечении охраны общественного порядка возросла в условиях пандемии в первом полугодии, а также во время избирательной кампании и послевыборный период. Это подвигло некоторых незаконопослушных граждан к совершению ряда очевидных преступлений, которые были на слуху.
– В недавнем прошлом было совершено два явных, открытых разбойных нападения на букмекерскую контору и магазин. Наверное, люди рассчитывали, что некому будет раскрывать, расследовать эти преступления, задерживать преступников. Не тут-то было: в очень короткие сроки оба преступления были раскрыты, и в настоящий момент возбуждено два уголовных дела по статье 207 Уголовного кодекса «Разбой». Думаю, что в ближайшее время мы привлечем этих граждан к уголовной ответственности, – проинформировал глава Следственного комитета.
Разбойное нападение на букмекерскую контору в Минске было совершено 17 августа. В тот же день нападению подвергся и столичный магазин бытовой химии.
Фото: БЕЛТА
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Носкевич: по разбойным нападениям в Минске возбуждены уголовные дела
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