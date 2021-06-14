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Следственный комитет надеется на международное сотрудничество по вопросу сообщения о минировании самолета

Следственный комитет по факту сообщения об опасности (а именно о минировании самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс) возбудил уголовное дело. Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре заявил:


– Органами предварительного следствия производятся все необходимые следственные действия: допросы, готовим запросы об оказании правовой помощи. В последнее время у нас участились случаи так называемого электронного терроризма. С 2019 года возбуждено уже порядка 295 уголовных дел по таким фактам. Только в этом году – 130 уголовных дел. Из них 14 по сообщениям о минировании объектов аэропорта Минск-2 и 11 – о минировании самолетов. Все эти дела находятся в производстве.

Дмитрий Гора подчеркнул, что Следственный комитет больше всех заинтересован в том, чтобы установить истину, то есть найти лицо, которое отправило сообщение.


– Сообщение было отправлено через сервис анонимной почты ProtonMail, локализация которого определяется в Швейцарской Конфедерации. Поэтому были бы очень признательны за надлежащее международное сотрудничество по данному вопросу. К сожалению, оно оставляет желать лучшего. Например, в январе 2020 года Следственным комитетом направлялась просьба об оказании правовой помощи в Швейцарскую Конфедерацию в связи с сообщением о минировании осенью 2019 года множества объектов инфраструктуры Беларуси посредством того же сервиса ProtonMail. До настоящего времени никакого ответа мы не получили. Надеемся, что в этой ситуации будет выглядеть все по-другому, – заключил спикер.
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