Следственный комитет допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко

Следственным комитетом Беларуси будет допрошен польский военнослужащий Эмиль Чечко. Такой информацией поделились в пресс-службе СК.
17 декабря в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.
– Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков, – отметили в комитете.