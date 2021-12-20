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Следственный комитет допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко

Следственным комитетом Беларуси будет допрошен польский военнослужащий Эмиль Чечко. Такой информацией поделились в пресс-службе СК.


17 декабря в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. 

– Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков, – отметили в комитете.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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