Следственный комитет допросит польского военнослужащего Эмиля Чечко

17 декабря в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политического убежища польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества., – отметили в комитете.