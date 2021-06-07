В Осиповичах ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы.
– Установлено, что накануне в свободное от службы время он отдыхал в ресторане, – сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. – Там же вне службы находился ранее незнакомый ему 25-летний минчанин, сотрудник органов внутренних дел. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.
Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении минчанина уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Решается вопрос о применении меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Фото: БЕЛТА
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.