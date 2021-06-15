Следователи устанавливают обстоятельства поджога двери Могилевского института МВД

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний могилевчанин. В ходе допроса он рассказал, что преступление совершил потому, что поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов. Там была опубликована инструкция по созданию "коктейля Молотова", которой подозреваемый и воспользовался. Известно, что парень состоит на учете у психиатра. За ранее совершенное общественно опасное деяние к нему применялись принудительные меры безопасности и лечения. Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия.

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Следователи дали правовую оценку действиям могилевчанина. Возбуждены уголовные дела за хулиганство, умышленное повреждение имущества и незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.Фото Следственного комитета, видео МВД