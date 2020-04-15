Скорая помощь едет в Африку. Спектакль «Доктор Айболит» на театральной неделе с «СБ»

Любимую многими детьми сказку о добром докторе и его помощниках показали актеры театра «Батлейка» в Молодечно в рамках продолжающегося онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid.





Классическая история о жизни доктора Айболита полна приключений — их показали и на сцене. Юных зрителей ждали полное испытаний путешествие в Африку, столкновение с пиратами, спасение больных и перевоспитание «нехороших взрослых» во главе с Бармалеем.

















И все это не только с помощью кукол и переодетых в медицинские халаты актеров. При просмотре спектакля то и дело возникает мысль: а это точно не мюзикл? Герои сказки постоянно поют песни — они играют роль переходов между сценками и позволяют немного расслабиться. Благодаря этому детям проще и веселее следить за ходом истории.













Спектакль заканчивается поучительно: обезьянок учат мыть лапы, чтобы никогда не болеть, а злобному Бармалею достаются порция успокоительного и консультация у «дедушки Фрейда». Финал явно рассчитан и на детей, и на их родителей. Не зря: трансляцию выступления люди часто смотрят семьями, о чем рассказывают в комментариях к стриму.

















Театральный марафон продолжится спектаклями «Предложение» и «Юбилей» сегодня в 16.00. Посмотреть выступление можно на сайте https://www.sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Беларусь Сегодня» в ОК будут транслироваться все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно, не выходя из соцсети. Смотрите стримы, комментируйте, ставьте лайки, делитесь нашими видео с друзьями.

















Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории Одноклассников страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей ОК в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.























































