Русский писатель и драматург Александр Курляндский умер на 83-году жизни, сообщает ТАСС.
Его друг Александр Лебедев рассказал, что заслуженный деятель искусств скончался из-за онкологического заболевания, с которым боролся долгое время.
В пресс-службе «Союзмультфильма» выразили соболезнования в связи со смертью Курляндского и сообщили, что прощание с ним состоится 23 декабря.
Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. Является одним из создателей мультфильмов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая". Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала "Веселая карусель". Писатель удостоен Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Фото: ТАСС
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Скончался один из создателей мультфильма “Ну, погоди!”
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