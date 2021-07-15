Сколько волос в норме может выпадать у человека и когда стоит обратиться к специалисту? Объясняет трихолог

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, – сказал специалист.Он также рассказал о фазах роста волос. Первая – она же самая активная – стадия анаген. 80% всех волос у здорового человека пребывают именно в этой фазе. В этот период волос содержит достаточное количество меланина, набирает длину и толщину. В среднем фаза может протекать от года до пяти лет. Стадия катаген является регрессивной фазой, роста уже нет. Ее срок – пару недель. Это примерно 3–4% от всего волосяного покрова. Стадия теоген подразумевает, что волос находится в состоянии покоя – он мертв. Такой период может длиться до полугода.Трихолог добавил, что у каждого волоса свой цикл роста, в среднем он вырастает на 1,5 см в месяц, это считается нормой.