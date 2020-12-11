Сколько в Витебске стоят снежинки, елки, Дед Мороз и королева?

Самый дорогой экспонат выставки изготовила Екатерина Федотова из Новополоцка. Ее костюм «Снежная королева» состоит из платья, сумки, перчаток и шляпки, созданных в технике валяния из шерсти, с шелком и кружевами, пояснила ведущий методист по народным промыслам центра Татьяна Лапкова. Стоимость – больше тысячи рублей. А самые доступные сувениры оцениваются всего в 50 копеек, это традиционные соломенные игрушки на шпажках.По рублю можно купить снежинки, связанные крючком. Их создали мастера Шумилинского районного дома ремесел Наталья Стержанкова и Антонина Косова. Соломенные шары продаются по 3 рубля. Ходовой товар – расписные тарелочки и колокольчики. Их довольно много от разных авторов. К примеру, молодой мастер из Чашников Валерий Варченя украсил колокольчики оленями и даже… авокадо.– проводит экскурс в историю специалист. –Немало на выставке елок: текстильные, бумажные, соломенные, деревянные, из туи, лозы. Достаточно большая "бревенчатая" красавица стоит 15 рублей, соломенные идут по 10–15 рублей. В основном цена на сувенирное дерево не превышает 20 рублей.Изюминка экспозиции – чемоданчик с семьей муми-троллей из валяной шерсти, коллективная работа мастеров участников народного клуба «Традиция» центра народных художественных ремесел «Возрождение» Витебского района. В композиции «Новый год в Муми-Доле» использовали и рисование, и шитье, и керамику, а также батик, ткачество.Можно на ярмарке выбрать и главного новогоднего персонажа. Мастер из Витебска Галина Бербероглу пошутила: ее Дедушка Мороз «забыл» одеться на Новый год и сушит свои вещи на веревке. Стоит игрушка 25 рублей. Самый дорогой персонаж доброго волшебника изготовила мастер из Городка Анастасия Савастеева: 45 рублей за традиционного персонажа из текстиля в льняных рукавичках, с вышивкой, пайетками и керамической головой.Фото Василия МЕДЮХИ