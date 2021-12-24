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  2. Сколько мандаринов можно съедать в день – отвечает диетолог

Сколько мандаринов можно съедать в день – отвечает диетолог

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина назвала суточную норму потребления мандаринов. Ее слова приводит РИА Новости.  

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, частое употребление мандаринов может негативно сказаться на нашей печени. Кроме того, этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию. Люди, страдающие гастритом, также не должны превышать норму, ведь мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка.   

Надежда Цапкина рекомендует съедать не более 4-5 штук фрукта в день.  

– Несмотря на многие ограничения, мандарины все же являются источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. Кроме того, содержащаяся в мандаринах клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет, – отметила диетолог.
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