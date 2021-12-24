Сколько мандаринов можно съедать в день – отвечает диетолог

По словам специалиста, частое употребление мандаринов может негативно сказаться на нашей печени. Кроме того, этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию. Люди, страдающие гастритом, также не должны превышать норму, ведь мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка.Надежда Цапкина рекомендует съедать не более 4-5 штук фрукта в день.– отметила диетолог.