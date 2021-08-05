Сказочное аэровидео: озеро Хотомля с высоты птичьего полета

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Озеро Хотомля сняли с квадрокоптера. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Озеро расположено в Круглянском районе Могилевской области, в 70 км на северо-запад от Могилева. Площадь поверхности озера составляет меньше 1 км², глубина его начинается резко с берегов. Расположена Хотомля на равнинной, болотистой местности, вокруг озера густо растет сосновый лес. Местное название озера – Святое, так как, согласно одной из легенд, раньше на его месте была деревня с храмом. Вода в озере не цветет и не имеет запаха из-за высокого содержания ионов серебра. В озере водятся окунь, щука, произрастает водяной орех, занесенный в Красную книгу Беларуси. В теплый сезон на озере Хотомля много отдыхающих.