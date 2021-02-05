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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

5 февраля в Новом драматическом театре — премьера «Варшавской мелодии» по пьесе Леонида Зорина

Сказка об ускользающем времени

Она полька, студентка консерватории. Он только что вернулся с фронта, будущий винодел. Между ними первая трогательная любовь и, казалось бы, счастливое светлое будущее. Но в Советском Союзе выходит указ, который в один миг рушит их жизни: браки советских граждан с иностранцами отныне запрещены... Свою самую знаменитую пьесу драматург Леонид Зорин написал еще в середине 1960-х, но все эти годы она никогда не исчезала надолго с театральных афиш. В очередной раз «Варшавскую мелодию» возродят сегодня в Новом драматическом театре. Режиссер спектакля Сергей Куликовский уверен: даже спустя годы эта лирическая история о первой настоящей любви и планах на будущее, которым не суждено сбыться, актуальна по-прежнему.

Артем Пинчук и Надежда Анципович.

«Варшавская мелодия» — это, конечно, стопроцентный хит для любого театра. Камерный формат (всего два персонажа на сцене — Гелена и Виктор), откровенные диалоги, вечный вопрос «Кто виноват?», но главное — обычная история любви на примере судеб двух людей, так и не сумевших отстоять свое право на счастье. Постановка давно пережила ту систему, против жесткости которой протестовала, но по-прежнему всерьез интересна зрителю. Секрет популярности не только в благодатном драматическом материале, считает режиссер новинки Сергей Куликовский:

— Конечно, красивая и качественно написанная история про любовь всегда будет интересна. Но в случае с «Варшавской мелодией», мне кажется, дело в тех вопросах, которые задает автор. Отсюда возникает моя любимая тема внутренней свободы. Может ли один человек противостоять системе, сопротивляться социуму?.. Думаю, эта история находит отклик у зрителей еще и потому, что каждый из нас хоть раз в жизни пережил нечто подобное и сломался перед обстоятельствами, так и не сумев спасти и сохранить свою любовь. Для меня эта история тоже во многом глубоко личная.

 Режиссер Сергей Куликовский.

К оригинальному драматургическому материалу режиссер отнесся предельно осторожно. Интерпретировать историю Гелены и Виктора по-своему и заманивать зрителя технологическими фишками Куликовский не решился. Предпочел, рассказывает, классический подход:

— Это честная красивая история о людях, все лучшее в жизни которых, увы, осталось позади. И мне хотелось сделать спектакль таким же честным. Поэтому отказался от массовки, видеопроекций, даже сложного грима. История охватывает два десятилетия, и обычно в разном возрасте героев играют разные актеры. В нашей постановке Виктора и Гелену на протяжении всего спектакля играют Артем Пинчук и Надежда Анципович. Искусственно старить их мы не будем, никаких морщин тоже добавлять не станем: все исключительно за счет актерского мастерства.

Через 20 лет герои снова встречаются — и отчетливо понимают, что лучшее в их жизни уже позади...

Сравнений с коллегами, в том числе российскими, Сергей Михайлович не боится. Более того, перед началом работы он даже не стал изучать предыдущие версии. А вот оригинал — постановку московского театра имени Е. Вахтангова, в которой блистала Юлия Борисова в роли Гелены и сыгравший Виктора Михаил Ульянов, — в свое время увидел на сцене:

— Мне тогда было лет шестнадцать, и мама отвела меня на «Варшавскую мелодию» в вахтанговский театр. Спектакль ставили специально на Борисову и Ульянова. Впечатления, конечно, от их актерской игры остались сильнейшие. А вот последние российские постановки — ни с Юлией Пересильд в Театре на Малой Бронной, ни с Даниилом Козловским в МДТ — принципиально решил не смотреть. Включу, наверное, только после нашей премьеры, мне даже интересно, насколько мы разошлись с другими режиссерами в прочтении пьесы. Хотя вообще не люблю изучать предыдущие версии, тогда неизбежно попадаешь под чье-то влияние.

Для «Варшавской мелодии», не скрывает Сергей Михайлович, особенно важно было найти актеров, которые смогут не потерять эмоции, оставаясь на сцене вдвоем на протяжении всего спектакля. Исполнитель роли Виктора Артем Пинчук вдохновляться чужими работами по примеру режиссера не стал:

— А зачем? Это другие люди с другими ощущениями, мировоззрением, взглядами на жизнь и отношения. Мне кажется, в наше время у героев случился бы хеппи-энд. Сложно представить, чтобы в наших реалиях, в XXI веке, два человека не смогли бы найти возможности встретиться, быть вместе. В те годы, к сожалению, у них не сложилось. А может, так нужно было?.. Каждый зритель, уверен, рассудит по-своему.

От идеи искусственного состаривания героев режиссер категорически отказался. Ставка — на актерское мастерство.

Сыграть спектакль, в котором всего два героя, задача, признается Артем, с одной стороны, по-актерски достаточно сложная. С другой — чувствовать и контролировать на сцене приходится всего одного человека, коллегу Надежду Анципович:

— «Варшавская мелодия» — это опыт одновременно и сложный, и интересный. Когда мы на сцене вдвоем, работаем в одном ритме, настроении, одновременно проживая эту историю.

Историю о системе и времени, разрушивших не только любовь, но и человеческие личности, артисты Нового драматического театра сыграют также 12 и 20 февраля.
«Варшавская мелодия» неоднократно ставилась в белорусских ­театрах. Самая известная — постановка Марка Рехельса в театре им. Горького, где Гелену в разных составах играли будущие народные артистки Александра Климова и Белла Масумян. Роль Виктора исполнял Ростислав Янковский. Также в 2005 году на Малой сцене Купаловского театра прошла премьера постановки режиссера Елены Иванниковой, а в 2016-м Модест Абрамов представил свою версию «Варшавской мелодии» на сцене Белорусского государственного молодежного театра.
Ну а дальше, если все сложится удачно, режиссер Сергей Куликовский вновь обратит внимание на современную драматургию. В планах — новый спектакль по пьесе молодого российского драматурга Ярославы Пулинович.

— Почему я увлекся работами Пулинович и буду ставить уже третью ее пьесу? Все просто: у нее очень хорошая драматургия с качественными диалогами. Сейчас мало кто пишет такие. Либо по-сериальному получается, а такого добра и в телевизоре хватает. Либо просто плохо, и поэтому зрителям ничего не понятно.






















leonovich@sb.by
 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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