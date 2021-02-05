5 февраля в Новом драматическом театре — премьера «Варшавской мелодии» по пьесе Леонида Зорина

Артем Пинчук и Надежда Анципович. Артем Пинчук и Надежда Анципович.

Режиссер Сергей Куликовский. Режиссер Сергей Куликовский.

Через 20 лет герои снова встречаются — и отчетливо понимают, что лучшее в их жизни уже позади... Через 20 лет герои снова встречаются — и отчетливо понимают, что лучшее в их жизни уже позади...

От идеи искусственного состаривания героев режиссер категорически отказался. Ставка — на актерское мастерство. От идеи искусственного состаривания героев режиссер категорически отказался. Ставка — на актерское мастерство.

«Варшавская мелодия» неоднократно ставилась в белорусских ­театрах. Самая известная — постановка Марка Рехельса в театре им. Горького, где Гелену в разных составах играли будущие народные артистки Александра Климова и Белла Масумян. Роль Виктора исполнял Ростислав Янковский. Также в 2005 году на Малой сцене Купаловского театра прошла премьера постановки режиссера Елены Иванниковой, а в 2016-м Модест Абрамов представил свою версию «Варшавской мелодии» на сцене Белорусского государственного молодежного театра.

«Варшавская мелодия» — это, конечно, стопроцентный хит для любого театра. Камерный формат (всего два персонажа на сцене — Гелена и Виктор), откровенные диалоги, вечный вопрос «Кто виноват?», но главное — обычная история любви на примере судеб двух людей, так и не сумевших отстоять свое право на счастье. Постановка давно пережила ту систему, против жесткости которой протестовала, но по-прежнему всерьез интересна зрителю. Секрет популярности не только в благодатном драматическом материале, считает режиссер новинки Сергей Куликовский:К оригинальному драматургическому материалу режиссер отнесся предельно осторожно. Интерпретировать историю Гелены и Виктора по-своему и заманивать зрителя технологическими фишками Куликовский не решился. Предпочел, рассказывает, классический подход:Сравнений с коллегами, в том числе российскими, Сергей Михайлович не боится. Более того, перед началом работы он даже не стал изучать предыдущие версии. А вот оригинал — постановку московского театра имени Е. Вахтангова, в которой блистала Юлия Борисова в роли Гелены и сыгравший Виктора Михаил Ульянов, — в свое время увидел на сцене:Для «Варшавской мелодии», не скрывает Сергей Михайлович, особенно важно было найти актеров, которые смогут не потерять эмоции, оставаясь на сцене вдвоем на протяжении всего спектакля. Исполнитель роли Виктора Артем Пинчук вдохновляться чужими работами по примеру режиссера не стал:Сыграть спектакль, в котором всего два героя, задача, признается Артем, с одной стороны, по-актерски достаточно сложная. С другой — чувствовать и контролировать на сцене приходится всего одного человека, коллегу Надежду Анципович:Историю о системе и времени, разрушивших не только любовь, но и человеческие личности, артисты Нового драматического театра сыграют также 12 и 20 февраля.Ну а дальше, если все сложится удачно, режиссер Сергей Куликовский вновь обратит внимание на современную драматургию. В планах — новый спектакль по пьесе молодого российского драматурга Ярославы Пулинович.