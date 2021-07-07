Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

36-летняя Йоханссон пока официально данную информацию не подтвердила, однако знаменитость перестала появляться на мероприятиях, посвященных скорой премьере кинокартины «Черная вдова».По данным некоторых источников, актриса находится на последних месяцах беременности.Напомним, Скарлетт Йоханссон замужем за комиком и сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом.Этот ребенок станет первым для Колина Жоста. От предыдущего брака с журналистом Роменом Дуриаком актриса воспитывает шестилетнюю дочь Роуз.