Комментируя угрозы выдачи экс-редактора экстремистского телеграм-канала Романа Протасевича непризнанной Луганской Народной Республике, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сегодня во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре отметил:
– Основанием для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или же требовать выдачи, являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами, к которым присоединена Беларусь, и на основании внутреннего законодательства. На сегодняшний день никаких запросов из-за границы для проведения таких действий не поступало.
Роман Протасевич констатировал, что любые официальные показания он дает исключительно представителям Следственного комитета.
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СК: запросов на следственные действия с Протасевичем из-за границы не поступало
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