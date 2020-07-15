СК: возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок

События, произошедшие вчера вечером, во время брифинга прокомментировал заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько:





– По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса. В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и ГКСЭ. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.