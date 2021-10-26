СК России рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

В Следственном комитете Российской Федерации рассматриваются две версии взрыва бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали, пишет ТАСС.
Предполагается, что хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению или неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
В пресс-службе Следственного комитета РФ пояснили, что владелец квартиры жил один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением алкоголем. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения – и на газопровод, подходящий к газовой плите, специалисты установили металлическую заглушку.
Следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и потерпевших. Назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы. Кроме того, проведены обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях.
Фото: ТАСС