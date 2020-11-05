СК: Путило и Протасевич обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса

, – сообщили в ведомстве.Там также рассказали, что, кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов., – сказано в официальном сообщении.Напомним, сейчас обвиняемые С. Путило и Р. Протасевич находятся в межгосударственном розыске.– рассказали в СК.Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам и призывает не поддаваться на провокации, размещенные в различных телеграм-каналах:Ирина Белая