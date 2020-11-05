СК: Путило и Протасевич обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса

УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших на территории Минска с 9 августа этого года и продолжающихся по настоящее время.
– По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь С. Путило и Р. Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, – ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, – сообщили в ведомстве.
Там также рассказали, что, кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь – представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов.
– В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия, – сказано в официальном сообщении.
Напомним, сейчас обвиняемые С. Путило и Р. Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
– Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы. Кроме этого, следствием проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы, – рассказали в СК.
Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам и призывает не поддаваться на провокации, размещенные в различных телеграм-каналах:
– Задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка. Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан.
Ирина Белая
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СК: Путило и Протасевич обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса
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