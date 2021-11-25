СК проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей

Следствием установлено, что вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района была обнаружена группа обессиленных и измученных беженцев. Медики диагностировали у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака переломы костей ног.– прокомментировали в ведомстве.Каменецкий РОСК по данному факту проводит проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Пострадавшим оказана медпомощь, двое их них госпитализированы с тяжелыми травмами.