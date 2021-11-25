СК проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района была обнаружена группа обессиленных и измученных беженцев. Медики диагностировали у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака переломы костей ног.
– Пострадавшие пояснили, что они были в составе группы на территории Польши. Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Беларусь. На территории нашей страны беженцев обнаружили сотрудники Госпогранкомитета, – прокомментировали в ведомстве.
Каменецкий РОСК по данному факту проводит проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Пострадавшим оказана медпомощь, двое их них госпитализированы с тяжелыми травмами.