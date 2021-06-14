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СК о «высылке» в Польшу трех граждан Беларуси: ни о каком принуждении речи быть не может

В Польше на высшем политическом уровне и в СМИ активно обсуждается тема «высылки» в Польшу трех граждан Беларуси, которые здесь привлекаются к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса. Спекуляции прокомментировал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сегодня во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре:


– С польской стороны звучат противоречивые заявления. Указано на якобы принудительный характер выдворения этих лиц. И одновременно звучат заявления, что польский МИД активно участвовал в реализации этого процесса. Действительно, в отношении трех обвиняемых по уголовному делу – а именно Тишковской Марии, Бернацкой Ирены и Панишевой Анны – отменена органом уголовного преследования мера пресечения, одобрено обязательство о явке. В настоящее время они выехали за пределы Беларуси. Все это происходило по инициативе польской стороны.

Дмитрий Гора обозначил, что при взаимодействии по этому вопросу Варшава заявляла заинтересованность в соблюдении максимальной конфиденциальности. Данные пожелания были учтены и полностью соблюдаются белорусской стороной:

– Однако последующий вынос польской стороной данной ситуации в публичное пространство и обсуждение темы на уровне первых лиц Польши, причем с одновременным тиражированием фактов, которые не соответствуют действительности, вынуждают нас изложить реальную картину того, как все происходило. Как ранее сообщала пресс-секретарь Главы государства, некоторое время назад руководство Казахстана по личной просьбе польского лидера Дуды обратилось к Президенту Беларуси с ходатайством о предоставлении возможности выезда в Польшу группы лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений в сфере разжигания национальной и религиозной вражды и розни. Позже агентство разведки Польши обратилось в Комитет государственной безопасности Беларуси с просьбой о посещении обвиняемых польским представителем.

В организованной встрече Дмитрия Горы с консулом Анджеем Рачковским последнему было предоставлено свидание с фигурантами уголовного дела, отдельные из которых наряду с белорусским имели и польское гражданство. Продемонстрировав видеоматериалы, Дмитрий Гора подчеркнул:

– При этом Тишковская, Бернацкая и Панишева добровольно и определенно выразили заинтересованность в выезде в Польшу. В результате дальнейшей работы следствия и специальных служб обоих государств была изменена мера пресечения, а также оказано содействие в прибытии в один из пунктов пропуска на государственной границе, где их встретили польские представители, обеспечив пропуск на сопредельную территорию. Ни о каком принуждении и тем более насилии в отношении данных лиц речи быть не может.


Изменение меры пресечения и выезд этих лиц в Польшу – исключительно жест доброй воли белорусской стороны, продиктованный гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором решения является официальная Варшава, при этом польский МИД не имеет к нему никакого отношения – вопрос решался по линии специальных служб, подытожил Дмитрий Гора.

– Все фигуранты выехали в Польшу добровольно и без каких-либо условий. Вместе с тем они в настоящее время остаются обвиняемыми по уголовному делу, которое имеет определенную судебную перспективу. Демонстративный и осознанный отказ польской стороны от соблюдения принципа конфиденциальности ставит под обоснованное сомнение ранее заявленную Варшавой заинтересованность в выезде в Польшу оставшихся двух фигурантов данного уголовного дела. Наверное, их судьба уже мало кого там интересует. Очевидно, причины происходящего кроются во внутренних политических раскладах сопредельного государства и стремлении отдельных лиц заработать легкие политические очки даже в ущерб интересам лиц, о правах которых они так якобы пекутся, – заключил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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