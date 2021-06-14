СК о «высылке» в Польшу трех граждан Беларуси: ни о каком принуждении речи быть не может

Дмитрий Гора обозначил, что при взаимодействии по этому вопросу Варшава заявляла заинтересованность в соблюдении максимальной конфиденциальности. Данные пожелания были учтены и полностью соблюдаются белорусской стороной:В организованной встрече Дмитрия Горы с консулом Анджеем Рачковским последнему было предоставлено свидание с фигурантами уголовного дела, отдельные из которых наряду с белорусским имели и польское гражданство. Продемонстрировав видеоматериалы, Дмитрий Гора подчеркнул:Изменение меры пресечения и выезд этих лиц в Польшу – исключительно жест доброй воли белорусской стороны, продиктованный гуманитарными соображениями и принципами добрососедства. Инициатором решения является официальная Варшава, при этом польский МИД не имеет к нему никакого отношения – вопрос решался по линии специальных служб, подытожил Дмитрий Гора.– заключил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.