СК о ситуации на границе: установлены 109 потерпевших от действий польской стороны

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Что касается характера травм, то речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте:- пояснил Игорь Черняк.Кроме того, в СК добавили, что только в Гродненской области осуществляется уголовное производство по пяти фактам оказания польской и литовской сторонами насилия в отношении беженцев. В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию им помощи наступила их гибель.