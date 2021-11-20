СК о ситуации на границе: установлены 109 потерпевших от действий польской стороны
Об этом заявил начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк, говоря о документировании обстоятельств антигуманного поведения польской и литовской сторонами по отношению к лицам, желающих получить убежище в Европейском союзе:
– К настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ. Установлены и допрошены в качестве потерпевших 109 лиц, в том числе 22 женщины, 15 детей. Из них - 10 малолетних.
Что касается характера травм, то речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте:
- Данные обстоятельства подтверждены экспертным путем, - пояснил Игорь Черняк.
Кроме того, в СК добавили, что только в Гродненской области осуществляется уголовное производство по пяти фактам оказания польской и литовской сторонами насилия в отношении беженцев. В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию им помощи наступила их гибель.