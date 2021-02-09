СК направил документы в Генеральную прокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало.
Это озвучили в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
Бывшему руководителю Парка высоких технологий и участнику предвыборной президентской кампании предъявлено обвинение «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».
Ранее СК через Генпрокурора направлял в Польшу документы на экстрадицию граждан Беларуси Степана Путило и Романа Протасевича, создателя и редактора экстремистского Telegram-канала.
В эфире также напомнили, что с Варшавой у Минска заключен договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует и вопросы экстрадиции.
В СК подчеркивают, что, принимая решение бежать из страны, преступник полагает, что так он сможет избежать наказания.
– Но практика доказывает: где бы ни прятались и куда бы ни уезжали правонарушители, осуществить задуманное не удается, – пояснили в Следственном комитете.
Начальник международно-правового отдела СК Беларуси Михаил Вавуло добавил, что Следственным комитетом совместно с другими правоохранительными органами продолжается работа по установлению и привлечению лиц, совершивших преступления в Беларуси и скрывшихся за рубежом.
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СК направил в Генпрокуратуру документы для экстрадиции из Латвии Цепкало
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ