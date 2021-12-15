Сивец: решение Конституционного Суда Беларуси послужит определенным правовым сигналом в первую очередь для ООН

Сегодняшнее решение Конституционного Суда послужит определенным правовым сигналом в первую очередь для Организации Объединенных Наций – о необходимости оперативного и эффективного реагирования на подобного рода случаи нарушений универсальных норм и принципов международного права. Об этом заявил после оглашения решения Конституционного Суда Беларуси по делу «О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом, некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь» председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.





Сенатор, присутствовавший на оглашении решения Конституционного Суда, отметил:

– К сожалению, как показывает практика последних десятилетий, ряд государств где-то сознательно, где-то умышленно, а порой и грубо проводит политику нарушения общепризнанных принципов и норм международного права, которые в конечном итоге вступают в противоречие с универсальными международными актами, приводят к нарушению архитектуры мирного сосуществования государств, деконсолидации мирового сообщества и в конечном счете прямо ущемляют фундаментальные права и свободы граждан.

Сергей Сивец подчеркнул:

– В этой связи сегодняшнее решение Конституционного Суда послужит определенным правовым сигналом в первую очередь для Организации Объединенных Наций – о необходимости оперативного и эффективного реагирования на подобного рода случаи нарушений универсальных норм и принципов международного права. Чтобы эта организация в конечном счете не превратилась в правовую и политическую декорацию, а, используя широкий инструментарий, имеющийся у нее согласно Уставу ООН, смогла оперативно дать оценку и пресечь подобного рода противоправные действия со стороны определенных государств.

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