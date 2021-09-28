Сивец: поправкам в Конституцию предстоит пройти "внешний аудит"

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По его словам, Глава государства позитивно оценил объем работы, проделанной Конституционной комиссией, и отметил системный и комплексный характер внесенных предложений. Поправки, напомнил он, вносятся в 53 статьи Основного Закона, подготовлены также 14 новых статей, а 3 предлагается исключить.– пояснил парламентарий.Отвечая на вопрос, почему объем поправок в Конституцию настолько велик, Сергей Сивец сказал:Поэтому потребовались продолжение дискуссии об изменениях в Конституцию, продление работы Конституционной комиссии и создание экспертной группы, которая поможет в выработке единых подходов по оставшимся спорным вопросам.– сказал Сергей Сивец.