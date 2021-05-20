Сивак о проекте по сжиганию мусора на Минской ТЭЦ-4: процесс обсуждается и рассматривается с точки зрения экономики

Анатолий Сивак отметил, что речь должна идти не о сжигании отходов, а о RDF-топливе – фракции, которая может быть сожжена.Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.