Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал, в какой стадии сегодня находится проект по сжиганию мусора на Минской ТЭЦ-4. По его словам, сейчас просчитывается целесообразность данного проекта.
– Пока этот процесс обсуждается и рассматривается с точки зрения экономики. Такая возможность обсуждалась, она остается актуальной и сейчас. Был разработан бизнес-план. Он в определенной мере требует доработки. Его экономика оказалась неудовлетворительной. Потому что была заложена идея везти мусор напрямую на ТЭЦ.
Анатолий Сивак отметил, что речь должна идти не о сжигании отходов, а о RDF-топливе – фракции, которая может быть сожжена.
– А получение RDF-топлива – это результат работы мусоросортировочного завода. Необязательно, что этот проект будет реализован именно на ТЭЦ-4 в Минске.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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Сивак о проекте по сжиганию мусора на Минской ТЭЦ-4: процесс обсуждается и рассматривается с точки зрения экономики
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