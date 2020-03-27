Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается спокойной и контролируемой

— Ситуация по коронавирусу в нашей стране остается спокойной и контролируемой, — сообщила журналистам на брифинге заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. — На сегодня выздоровевших — 32 человека, часть выписаны домой, часть проходят окончательные тесты, чтобы быть выписанными. Под наблюдением в медучреждениях — 62 человека. Пациентов на искусственной вентиляции легких сегодня нет. У пациентки, которая была под интенсивным наблюдением, отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой на всей территории Беларуси.