Ситуация с коронавирусом: контактам первого уровня разрешили находиться дома при соблюдении ряда условий

В Беларуси подготовлен нормативный документ, который изменил порядок госпитализации контактов первого уровня, сообщила на брифинге в Минздраве заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.





Мы слышим наших граждан, являющихся контактами первого уровня, которые без особой радости шли на госпитализацию, отметила специалист, чтобы находиться там в течение 14 дней, поскольку имели дома абсолютно нормальные условия для самоизоляции. «Мы пересмотрели здесь наши подходы», — сказала Богдан. Внесены изменения в несколько нормативных документов: изменен приказ, который регламентировал госпитализацию контактов первого уровня, сокращено пребывание контактов первого уровня до семи дней.

«Посмотрели, что в течение этой недели у выписанных контактов после семи дней наблюдения не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции», — сказала замминистра.

«Поэтому мы разрешили пребывание контактов первого уровня в домашних условиях под наблюдением участковой службы с условием тестирования в первый день, на седьмой день и на 12—13 день», — отметила специалист.

Таким контактам первого уровня, которые будут находиться дома на самоизоляции, будет выдаваться листок нетрудоспособности на весь период. Вчера было подписано совместное постановление с Минтруда и соцзащиты, которое регламентирует выдачу листка нетрудоспособности, сказала Богдан.

Замминистра подчеркнула, что медики действуют, возможно, излишне осторожно, но сейчас та ситуация, когда врачи не имеют права на ошибку.

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