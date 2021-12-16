Ситуация далека от критичной: Правительство рассказало о влиянии санкций на белорусскую экономику

– заявил Николай Снопков.Он также назвал три основных канала влияния санкций на экономику: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий.

Что касается финансового сектора, здесь ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчеты предприятий и в привлечении внешнего финансирования. Первый вице-премьер привел такие цифры:

– По расчетам, всего за 10 месяцев текущего года в иностранных банках задержано средств на сумму до 10 миллионов долларов в эквиваленте, что составляет 0,01 процента от среднемесячного оборота по внешнеэкономическим операциям. Заблокировано на текущую дату более 200 тысяч долларов. То есть, исходя из предлагаемых цифр, ситуация далека от критичной.

Касаясь вопроса о привлечении внешних ресурсов, Николай Снопков сообщил, что на 1 декабря общий объем средств нерезидентов во всех банках нашей страны составил 17 миллиардов рублей в эквиваленте, рост за этот год составил 1 миллиард рублей. Увеличивается объем средств из России, Китая при одновременно ожидаемом снижении средств из стран ЕС.

Вместе с тем чувствительным фактором является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга:

– Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям.

Первый заместитель Премьер-министра сообщил, что в 2022 году Беларуси предстоит погасить 3,3 млрд долларов, в 2023-м – 4,7 млрд долларов внешних долгов вместе с обслуживанием:

– На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств – 3,5 миллиарда долларов, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга.

Что касается состояния дел в сфере привлечения инвестиций, в условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с нашей страной и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы.

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