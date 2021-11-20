Синявский проинспектировал меры противопожарной безопасности в ТЛЦ, где живут беженцы

– Наша основная задача – обеспечение безопасности пребывания беженцев. Потому что сам транспортно-логистический центр под нахождение людей не приспособлен. Неслучайно сегодня здесь работает такое количество сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. По докладу руководителей Гродненского областного управления МЧС, по докладу специалистов министерства, которые оказали содействие в оценке возможности быстроты реагирования в случае возникновения внештатной ситуации, службы готовы, пожарная автоматика в исправном состоянии, система видеонаблюдения позволяет в режиме обеспечить контроль за пребыванием здесь людей. Пожарная сигнализация и средства пожаротушения также работоспособны.
Министр подчеркнул: с обеспечением безопасности беженцев справляются и все задействованные структуры, работают спокойно:
– Нет никакой нервозности, – подчеркнул он.
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