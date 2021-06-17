Символом республиканского праздника "Купалье" выбран рушник

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, – отметил Валерий Малашко.В этом году с учетом эпидситуации фестиваль будет длиться один день – 10 июля. Традиционно пройдет на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района.Основными мероприятиями, как всегда, станут церемония открытия, чествование передовиков агропромышленного комплекса. На импровизированных улицах разместятся торговые ряды, игровые аттракционы, выставки-продажи, региональные мини-павильоны. Тематические площадки будут оформлены с учетом использования госсимволики и логотипа Года народного единства. Гости смогут посетить финал Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы"., – рассказал Валерий Малашко.Художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская выступила режиссером гала-концерта народного шоу "Песні маёй краіны". Событие начнется в 21:00 на главной концертной площадке и завершится фейерверком., – рассказала режиссер.