Символом республиканского праздника "Купалье" выбран рушник

Символом республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") выбран рушник. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, передает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– В этом году складывается многогранная для всех возрастов, любителей разного вида народного творчества программа. Основным символом праздника в этом году стал рушник – то, что сопровождает славянского человека от рождения до смерти, что встречается во всех наших культурных мероприятиях, праздниках. Такой символ позволит в полной мере раскрыть самобытную культуру белорусского народа, показать единство славянской культуры. С одной стороны, рушник объединяет всех нас, а с другой – показывает индивидуальные особенности каждого из регионов страны, – отметил Валерий Малашко.
В этом году с учетом эпидситуации фестиваль будет длиться один день – 10 июля. Традиционно пройдет на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района.
Основными мероприятиями, как всегда, станут церемония открытия, чествование передовиков агропромышленного комплекса. На импровизированных улицах разместятся торговые ряды, игровые аттракционы, выставки-продажи, региональные мини-павильоны. Тематические площадки будут оформлены с учетом использования госсимволики и логотипа Года народного единства. Гости смогут посетить финал Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы".
– Очень интересной будет детская площадка. Неизменно привлекает внимание цирк шапито. Будет работать игровая комната, поэтому родители смогут оставить на время своих детей в безопасном месте и насладиться праздником. Запланирована спортивно-развлекательная программа, будет создано много зон детской активности. Кроме того, ребята смогут посетить несколько кукольных спектаклей, – рассказал Валерий Малашко.
Художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская выступила режиссером гала-концерта народного шоу "Песні маёй краіны". Событие начнется в 21:00 на главной концертной площадке и завершится фейерверком.
– Мы шли от народного мнения, опросив жителей Александрии, Шкловского района. Они сделали свои заявки на песни, это и послужило основой программы. В этом году сцена необычная, большая в том числе потому, что на ней будет присутствовать хор, есть поворотный круг, демонстрирующий каждый раз новые декорации. В концерте примут участие звезды белорусской эстрады Алена Ланская, Жанет, Виктория Алешко, Владимир Громов, Анастасия Москвина, группы "Беларусы", "Верасы", ансамбли "Песняры", "Сябры" и другие. К нам приедут гости Константин Москович, Серега, Олег Газманов, – рассказала режиссер.
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Символом республиканского праздника "Купалье" выбран рушник
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