Симоненко о нападении на консула Беларуси в Лондоне: это попытка уничтожить национальный суверенитет Беларуси

Такое мнение выразил первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко в эфире телеканала "СТВ".
- Во-первых, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления представителю дипломатической миссии Беларуси в Лондоне. А во-вторых, когда я смотрел видео [нападения на белорусского консула в Лондоне], то еще раз убедился в том, что это обычные жалкие потуги политической отрыжки, попытки политического переворота в Беларуси по сценарию Запада с опорой на пятую колонну, сформированную Западом, Польшей, Прибалтикой. Когда я наблюдал вот это все, то я еще раз убеждался в том, что предпринимается попытка так называемыми радикальными силами уничтожения национального суверенитета независимости Беларуси. Они действуют по принципу стаи шакалов: набросились, попытались задавить психологически, пытались сложить представление о том, что весь мир протестует против якобы режима Беларуси. Пусть эта ситуация даст основание белорусам очень серьезно относиться к защите своих национальных интересов, - отметил Петр Симоненко.
Вечером 19 декабря в Лондоне было совершено нападение на посольство Беларуси. Сначала группа лиц испортила фасад здания загранучреждения, а затем атаковала прибывших на место белорусских дипломатов. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. После прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона.