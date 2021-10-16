Симоненко: белорусский народ спасла железная воля Президента Лукашенко

Политика, которую все годы проводил Александр Лукашенко на посту Президента, не дала возможность иностранному капиталу проводить свою предательскую тактику создания пятой колонны и формирования олигархата непосредственно в Беларуси уберегли ее от того, что эта пятая колонна предала бы моментально белорусский народ. Об этом сегодня в ходе своего выступления на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.





Оценивая проходившие в 2020 году в Беларуси события, попытку государственного переворота, руководитель украинских коммунистов сделал вывод:

- Белорусский народ спасла железная воля Президента Лукашенко! Именно железная воля. Воля, основанная на глубоком понимании того, какова его личная ответственность за судьбу белорусского народа. И понимании того, что судьба белорусского народа - прежде всего в руках той политики, которая дает возможность работы, кормить семью, учить и лечить, создавать блага для развития белорусского народа и формировать устойчивую позицию по защите национальных интересов.





Рассуждая в том числе через призму продолжающихся уже не одно десятилетие внутриукраинских кризисных событий, Петр Симоненко заключил:

- Политика, которую все годы проводил Александр Лукашенко на посту Президента, не дала возможность иностранному капиталу проводить свою предательскую тактику создания пятой колонны и формирования олигархата непосредственно в Беларуси уберегли ее от того, что эта пятая колонна предала бы моментально белорусский народ. То есть политика, направленная на защиту экономического суверенитета Беларуси, на то, чтобы социальные блага создавались внутри государства, не дала предательской пятой колонне, продавшей с потрохами украинский народ и судьбу Украины, повторить нечто подобное в Беларуси.



