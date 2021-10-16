Симоненко: Беларуси, России и Украине нужно сохранить наше пространство

Европа является рассадником противоречий на постсоветском пространстве. Тем не менее, Беларуси, России и Украине нужно сохранить наше пространство, исключить появление экстремальных ситуаций с развитием социальной напряженности внутри. Об этом сегодня в кулуарах V (октябрьского) совместного пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил порталу sb.by первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.





Руководитель украинских коммунистов отметил, что с особым интересом приехал к своим белорусским товарищам и друзьям:

- Приехал для того, чтобы вместе посоветоваться и обсудить, как мы будем действовать и координировать наши усилия в критических условиях, в которых оказались сегодня и Украина, и Беларусь, и Россия. Есть одна принципиальная, на мой взгляд, вещь. Анализ событий, происходящих сегодня на территории постсоветского пространства, нашего славянского пространства, дает основания полагать, что кроме коммунистических партий практически нет политических сил, понимающих, что такое государственность, национальные интересы - и как эти национальные интересы защищать, чтобы рабочему, трудовому человеку жилось комфортно.





Петр Симоненко добавил при этом, что геополитическая ситуация на планете сегодня тяжелейшая как никогда прежде:

- Особенно после вооруженного переворота в Украине, после прошлогодней попытки совершить переворот в Беларуси, после событий в Афганистане. Мое мнение: американцы намеренно ушли из Афганистана, они создают в подбрюшье России серьезную проблему, неслучайно российские политики уже заговорили о том, что возможна война. Это серьезное предупреждение для всех, кто не понимал, что собой представляет так называемое реформирование политической, экономической и социальной жизни наших народов уже в самостоятельных государствах.

Поэтому я и приехал в Беларусь с одной целью: советуясь с товарищами, нам надо выработать подходы к тому, как мы совместными усилиями будем противодействовать этому, как будем вести разъяснительную работу - как внутри стран, так и на внешних параметрах.





Лидер Компартии Украины также сообщил:

- 29 сентября я был в Страсбурге, где выступал на Парламентской ассамблее Совета Европы. И там говорил, что Европа, к сожалению, является рассадником противоречий, имеющих место у нас сегодня. И дело не только в борьбе олигархов, а еще и в том, что это пространство как очаг геополитической борьбы за новый передел мира они просто используют в своих интересах. Им наплевать на то, как мы будем жить. И я хотел бы, чтобы меня родные сябры понимали: я как коммунист отвечаю за каждое свое слово. Все, что связано с нашей жизнью, Европу совершенно не интересует - ей надо решить свои собственные задачи. А нам нужно сохранить наше пространство, исключить развитие экстремальных ситуаций с развитием социальной напряженности внутри.