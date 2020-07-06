Сильвестр Сталлоне работает над режиссерской версией "Рокки IV"

Четвертая часть франшизы вышла 35 лет назад, в ней герой Сталлоне дрался с советским боксером, которого сыграл Дольф Лундгрен.



Сильвестр Сталлоне работает над режиссерской версией четвертой части «Рокки». Об этом он сам рассказал в Instagram, отвечая на вопрос фаната.



Сталлоне спросили, планирует ли он выпустить режиссерскую версию "Рокки Бальбоа" 2006 года (шестой фильм франшизы).

– Ее не будет, но зато я занимаюсь режиссерской версией "Рокки IV", и это будет потрясающе, – ответил Сталлоне.

Дату выхода новой версии фильма он не уточнил.