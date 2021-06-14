Сикорский: когда нет фактов, доказательств и железных аргументов, в дело идут неприкрытые фейки

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский во время брифинга Министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей СМИ в Национальном пресс-центре заявил:
– 23 мая в 21:03 по минскому времени Беларусь первой сделала официальное заявление в ИКАО о необходимости проведения международного расследования с целью исключения политизации авиационной безопасности, а также в связи с волной фейковых новостей, которые очень быстро заполонили умы даже авиационных специалистов. 24 мая мы совместно с командующим ВВС и ПВО провели открытый брифинг, на котором с посекундной точностью воспроизвели события, произошедшие в белорусском небе. Ни одна другая сторона на подобную открытость не пошла.
28 мая на повторном выступлении в Совете ИКАО были подробно доведены все обстоятельства случившегося. Тогда же белорусская сторона повторно пригласила всех заинтересованных принять участие в международном расследовании, напомнил Артем Сикорский:
– Вместе с тем неподдельное удивление вызвала реакция стран Европы и Северной Америки – членов Совета ИКАО, которые большинством голосов убрали из резолюции Совета инициативу Беларуси о проведении транспарентного расследования и привлечении к ответственности виновных сторон. Только 4 июня Генеральный секретарь ИКАО уведомила нас о создании комиссии. Удивительно, но до нас не довели ни состав комиссии, ни компетенции данной комиссии. О визите членов комиссии в Беларусь в настоящее время речь не идет. Нас просто попросили выслать материалы, которые, кстати, частично уже были направлены в ИКАО 24 мая.
По словам спикера, Европа, которая ратует за «верховенство права», не дожидаясь предварительных итогов расследования ИКАО, впала в беззаконие, попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость – главных врагов безопасности.
– И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Европейскими структурами и Украиной в нарушение ст. 11 Чикагской конвенции по дискриминационному принципу в отношении белорусских авиакомпаний введены ограничения на использование воздушного пространства и аэродромов Европейского союза. Без решения ИКАО, что предусмотрено ст. 84 Конвенции. Нарушен сам процедурный порядок введения ограничения, описанный в ст. 84–87 Конвенции. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, кроме Беларуси, никому не нужны. И вообще, о каком праве можно говорить, если нам своих граждан из Европы не давали забрать: летали по нейтральным водам, разрабатывали целые операции. Прорывались буквально за своими гражданами.
Спикер отметил, что продолжается работа межведомственной комиссии, которая без наличия данных переговоров с борта воздушного судна не может закончить расследование. С просьбой предоставить данные объективного контроля Департамент 1 июня обратился в Польшу (страну регистрации воздушного судна) и Ирландию (эксплуатанта воздушного судна). Ответа до сих пор не получено.
– Без данных о переговорах комиссии неясны многие обстоятельства произошедшего. Например, почему воздушное судно до самой границы шло на крейсерской высоте и скорости, почему было принято решение все же следовать в Минск и многое другое. Вообще, во всей этой ситуации обращает на себя внимание поведение наших европейских коллег. Когда нет фактов, доказательств и железных аргументов, в дело идут неприкрытые фейки.
Так, четко понимая, что требования авиационной безопасности исполнены белорусской стороной до последней запятой и никакого принуждения к посадке не было (тем более под угрозой боевой авиации), выдали новую извращенную фантазию: что посадка осуществлена под вымышленной угрозой:
– Я, как руководитель авиационной отрасли, чрезвычайно сложной и ответственной, где цена ошибки имеет катастрофические последствия, с полной ответственностью заявляю, что угрозы были профессионально идентифицированы в соответствии с Руководством по авиационной безопасности ИКАО, а также основополагающим принципом авиационной безопасности: относиться к анонимной угрозе как к реальной угрозе жизни и здоровью людей, а также безопасности полетов.
Артем Сикорский продемонстрировал карту, расшифровку переговоров диспетчера и пилотов, запись разговора руководителя полетов с Вильнюсом, развенчав фейк, что экипажу не дали связаться с пунктом назначения.
На основании результатов переговоров в 9:42:48 UTC информация была доведена до экипажа. Спикер обратил внимание, что 12 июня самолет российской компании, находясь в воздушном пространстве Беларуси, получил информацию из аэропорта вылета Москвы о возможном акте незаконного вмешательства. Командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт вылета, для чего борт выполнил разворот буквально из Минска.
– Службы гражданской авиации и, как мне известно, государственной авиации действовали строго по предписанным протоколам безопасности, – заключил Артем Сикорский.
Сегодняшний брифинг организован МИД, по просьбе которого эксперты еще раз прояснили ситуацию, ведь, несмотря на то, что ряд тем кажется внутриполитическими, они прямо влияют на принятие нашими партнерами межгосударственных решений в отношении Беларуси. В некоторых случаях они базируются на откровенной лжи.
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Сикорский: когда нет фактов, доказательств и железных аргументов, в дело идут неприкрытые фейки
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