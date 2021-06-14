Сикорский: когда нет фактов, доказательств и железных аргументов, в дело идут неприкрытые фейки

28 мая на повторном выступлении в Совете ИКАО были подробно доведены все обстоятельства случившегося. Тогда же белорусская сторона повторно пригласила всех заинтересованных принять участие в международном расследовании, напомнил Артем Сикорский:По словам спикера, Европа, которая ратует за «верховенство права», не дожидаясь предварительных итогов расследования ИКАО, впала в беззаконие, попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость – главных врагов безопасности.Спикер отметил, что продолжается работа межведомственной комиссии, которая без наличия данных переговоров с борта воздушного судна не может закончить расследование. С просьбой предоставить данные объективного контроля Департамент 1 июня обратился в Польшу (страну регистрации воздушного судна) и Ирландию (эксплуатанта воздушного судна). Ответа до сих пор не получено.Так, четко понимая, что требования авиационной безопасности исполнены белорусской стороной до последней запятой и никакого принуждения к посадке не было (тем более под угрозой боевой авиации), выдали новую извращенную фантазию: что посадка осуществлена под вымышленной угрозой:Артем Сикорский продемонстрировал карту, расшифровку переговоров диспетчера и пилотов, запись разговора руководителя полетов с Вильнюсом, развенчав фейк, что экипажу не дали связаться с пунктом назначения.На основании результатов переговоров в 9:42:48 UTC информация была доведена до экипажа. Спикер обратил внимание, что 12 июня самолет российской компании, находясь в воздушном пространстве Беларуси, получил информацию из аэропорта вылета Москвы о возможном акте незаконного вмешательства. Командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт вылета, для чего борт выполнил разворот буквально из Минска., – заключил Артем Сикорский.Сегодняшний брифинг организован МИД, по просьбе которого эксперты еще раз прояснили ситуацию, ведь, несмотря на то, что ряд тем кажется внутриполитическими, они прямо влияют на принятие нашими партнерами межгосударственных решений в отношении Беларуси. В некоторых случаях они базируются на откровенной лжи.