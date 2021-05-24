Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский сегодня на брифинге "Об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair в Национальном аэропорту "Минск".
Фото: БЕЛТА
– В соответствии со стандартом ИКАО (пункт 3.7.2, приложение 2) командир принимает решение: либо он идет на запасной аэродром, либо в специализированный аэропорт, либо продолжает полет до аэропорта назначения. До аэропорта назначения Вильнюс ему оставалось 70 километров, до Национального аэропорта "Минск" –175 километров. Вместе с тем я считаю, что командиром принято правильное решение. Он полетел на более оборудованный аэродром с более длинной взлетно-посадочной полосой, который не находится в пределах города.
По словам Артема Сикорского, принципиальное право командира – оценить и выбрать место посадки, исходя из соображений безопасности.
- Мы высказали слова благодарности главе RyanAir и экипажу воздушного судна за правильные, умелые действия в условиях дефицита времени и необходимости принятия решения.
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Сикорский о посадке Ryanair не в Вильнюсе, а в Минске: считаю, пилот принял правильное решение
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