Решать, демократична ли страна, должен ее народ, а не узкий круг третьих лиц. Об этом 6 июля заявил Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин во время выступления на онлайн-саммите КПК и партий других стран, передает ТАСС.
Председатель КНР отметил, что «есть разные пути, однако люди всего мира имеют право самостоятельно избрать путь своего развития и институциональную модель».
В своем выступлении Си Цзиньпин затронул тему демократии и сказал следующее:
– «Демократия – это право всех народов, а не эксклюзивная привилегия узкого круга. В мире есть множество путей реализации демократии, а не один единственный стереотип. Решение о том, демократична ли та или иная страна, должно приниматься ее народом самостоятельно, а не узким кругом других людей».
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Си Цзиньпин заявил, что демократичность страны должен оценивать ее народ
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