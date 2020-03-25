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Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите "большой двадцатки" (G20), посвященном ситуации с коронавирусом, который пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили в МИД Китая.


"Председатель КНР Си Цзиньпин 26 марта в Пекине примет участие в экстренном саммите G20 по вызванной новым коронавирусом пневмонии", — цитирует ТАСС заявление китайского внешнеполитического ведомства.

Главы стран G20 обсудят совместные меры по борьбе с коронавирусом и преодолению вызванных пандемией экономических проблем.

В 2020 году в G20 председательствует Саудовская Аравия, ежегодный саммит «двадцатки» запланирован на ноябрь.

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Фото: РЕЙТЕР
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