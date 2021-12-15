Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с РФ и странами ОДКБ для поддержания стабильности в регионе

приводятся слова Си Цзиньпина в сообщении МИД КНР.Председатель КНР также заявил, что правительства Китая и России должны оказывать поддержку государствам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и не допускать вмешательства внешних сил в их внутренние дела.– заявил Си Цзиньпин.