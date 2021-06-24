Уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден, заявил журналистам Генпрокурор Андрей Швед, передает БЕЛТА.
"Цель любого уголовного дела – уголовно-правовая оценка деяния. Речь шла о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Латвии и мэра Риги. Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии", – сказал Андрей Швед.
Говоря о возбуждении уголовного дела в связи со снятием Государственного флага Беларуси в Риге, Генпрокурор заметил, что "это естественная реакция нашего государства на беспрецедентный, кощунственный шаг в отношении нашего символа. Соответственно, в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку".
Фото: архив БЕЛТА
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Швед об уголовном деле против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден
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