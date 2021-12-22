Швед: коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности

Об этом Генеральный прокурор Андрей Швед заявил сегодня на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, представляя законопроект «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией»:





– В Республике Беларусь коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. Противодействие этому явлению – первоочередная задача государственных органов и организаций, один из важнейших приоритетов политики белорусского государства. Практика прокурорского надзора свидетельствует, что коррупция наиболее распространена в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, а также в сфере государственного управления. В результате из легального гражданского оборота изымаются значительные материальные ресурсы, увеличивается стоимость товаров и выполняемых работ.

По словам Генпрокурора, коррупция оказывает негативное влияние не только на экономику, но и разрушительно действует на целостность и единство общества, основанного на принципе социальной справедливости:

– Наряду с выявлением, пресечением преступлений особое значение имеет их профилактика. Именно на предупреждение​ коррупции в последние годы нацелены организационные и правовые меры, принимаемые правоохранительными органами. Принятый в 2015 году Закон "О борьбе с коррупцией" содержит механизмы, призванные минимизировать привлекательность коррупционных деяний. В частности, ограничено право на пенсионное обеспечение государственных служащих и военнослужащих, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления с использованием служебных полномочий. Введен запрет на прием на службу осужденных за совершение коррупционных преступлений. Усилена ответственность ряда руководителей, занимающих ответственное положение. К осужденным за коррупцию не применяется амнистия, условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким.

Андрей Швед подчеркнул, что принятые меры позволили достигнуть определенных результатов, которые имеют положительную оценку как внутри страны, так и за ее пределами. Вместе с тем с учетом результатов анализа практики применения антикоррупционного законодательства и зарубежного опыта Генеральной прокуратурой инициированы изменения и дополнения в Закон "О борьбе с коррупцией".

– В соответствии с поручениями Главы государства совместно с Верховным Судом и иными заинтересованными органами подготовлен проект Закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Предлагаемые в проекте изменения и дополнения не связаны с корректировкой концептуальных положений законодательства о борьбе с коррупцией, а направлены на совершенствование профилактических антикоррупционных механизмов, оптимизацию взаимодействия в антикоррупционной сфере, – заявил Андрей Швед.

По мнению разработчиков законопроекта, в нем отражены те направления, которые на сегодняшний день реализуемы и действительно необходимы для практики. В частности, законопроектом предусматривается включение в перечень лиц, которым государственное должностное лицо не вправе оказывать содействие, используя служебное положение, супругов детей, а также установление антикоррупционных ограничений для супруга, близких родственников, супругов детей либо свойственников государственного должностного лица вне зависимости от ведения ими общего хозяйства с этим лицом, а также по совместной службе (работе) супругов, близких родственников или свойственников не только в государственных органах и организациях, но и в организациях с преобладающей долей собственности государства. Устанавливается запрет на использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах любого имущества государственного органа, организации, а не только полученного им при исполнении служебных (трудовых) обязанностей.

Кроме того, совершенствуется институт декларирования доходов и имущества, что направлено на ликвидацию избыточных требований к этой процедуре, а также на повышение эффективности этого профилактического механизма противодействия коррупции.

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